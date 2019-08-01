Бизнес предпочитает автомобильные перевозки, - Американская торговая палата не поддерживает автоматическую индексацию тарифов на грузовые ж/д перевозки

Поэтому АТП не поддерживает внедрение автоматической индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. Даже без нее за последний год стоимость услуг УЗ выросла для грузоотправителей на 20%.

Об этом в ходе совещания в Госрегуляторной службе сообщила менеджер Американской торговой палаты по вопросам стратегического развития Лидия Левицкая, передает Обозреватель.

"Определенное повышение цен на грузовые перевозки уже произошло. В марте этого года коэффициент вырос на 14,2%. Не будем также забывать о повышении стоимости пользования вагонами из парков УЗ: в случае с зерновозами и полувагонами повышение произошло на 8% и 6% соответственно. А предложенный для обсуждения проект тоже предусматривает два уровня индексации: с 1 августа индекс вырастет на 2,5%, еще на столько же запланировано повышение с 1 ноября. Если подытожить, то финансовое бремя оплаты услуг по грузовой железнодорожной перевозки для грузоотправителей за год вырастет примерно на 25%", - отметила Левицкая.

Она подчеркнула: Американская торговая палата надеется, что новая ценовая политика на грузовые железнодорожные перевозки будет сформирована в обсуждениях с бизнес-средой – и в ее основу ляжет достигнутый в ходе таких обсуждений компромисс.

"Проект постановления, который был опубликован на сайте Мининфраструктуры о введении механизма автоматической индексации на грузовые железнодорожные перевозки, к сожалению, не предусматривает такого уровня компромисса. Наши эксперты акцентируют на том, что функции формирования тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в пределах Украины должны быть переведены на новый орган – Национальную комиссию по вопросам регулирования транспорта. Пока она не создана, эти функции должны быть закреплены за Кабмином и профильным министерством. Сам факт запуска механизма автоматической ежеквартальной индексации члены АТП не поддерживают", - подчеркнула Левицкая.

Среди недостатков предлагаемой автоматической индексации эксперт также отметила игнорирование в постановлении соотношения между повышением цен на грузовые железнодорожные перевозки и собственно объемом перевозок.

"За 2018 объемы перевозок по сравнению с 2017-м сократились на 18 млн. тонн. Тогда как за этот же период автомобильные перевозки выросли на 11 млн. тонн. Механизм односторонней индексации цен - несправедлив. Потому что грузоотправители оказываются в подвешенном состоянии: из-за введения автоматической индексации роста тарифов повышение упомянутыми 25% не ограничится – процентные колебания будут расти в разы. Применение автоматической индексации негативно скажется на благосостоянии всей страны", - резюмировала Левицкая.

Она подчеркнула: бизнес заинтересован в продолжении использования железнодорожного транспорта для перевозки грузов, а потому открыт для диалога с УЗ для поиска оптимального для всех сторон выхода из сложившейся ситуации.