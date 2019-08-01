ГПУ завершила следствие по делу Ющенко о выведении "Межигорья" из госсобственности, - Радионов

Об этом сообщил "Укринформу" начальник отдела Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Андрей Радионов, передает Цензор.НЕТ.

"Расследование по делу Виктора Ющенко уже завершено. Сейчас адвокаты знакомятся с материалами дел. Мы готовимся к передаче обвинительного акта в суд ", - сказал он.

Родионов добавил, что свидетелями по этому делу проходят бывшие первые лица государства времена президентства Ющенко. В частности, он отметил, что речь идет об одном из премьер-министров, однако фамилия не уточнил. (Премьерами в период президентства Ющенко были Виктор Янукович, Юрий Ехануров и Юлия Тимошенко. - Ред.).

Также он сообщил, что Печерский райсуд Киева уже во второй раз отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте имущества експрезидента. Сейчас ГПУ обжаловала отказ в Киевском апелляционном суде.

Напомним, третьего президента Украины Виктора Ющенко подозревают в выведении в 2007 году резиденции "Межигорье" из государственной собственности.

Ранее в Генеральной прокуратуре Украины подтвердили, что третий президент Виктор Ющенко подозревается в завладении комплексом зданий и сооружений резиденции "Межигорье" и домом в с.Новые Петровцы (Киевская обл.), а также земельными участками общей стоимостью 540 млн грн.

30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.

С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.

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