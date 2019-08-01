Мужчину, находившегося под домашним арестом, застрелили на балконе его квартиры в Днепре, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

Мужчину со следами крови на лице обнаружила жена 30 июля около 23 часов на балконе четвертого этажа квартиры, где проживала семья.

Пострадавшего доставили в больницу, он скончался. Согласно врачебному свидетельства, мужчина скончался в результате пулевого проникающего ранения головы. Сообщение о происшествии поступило в полицию из больницы. По факту смерти мужчины открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Продолжаются следственные действия. В рамках досудебного расследования будет назначен и проведен ряд соответствующих экспертиз.

Отмечается, что в отношении 28-летнего пострадавшего 10 июня было открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). 12 июня Бабушкинский районный суд города Днепр ему была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток (до 9 августа) по месту его проживания.

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