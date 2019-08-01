Более 3 млн украинцев работают за рубежом на постоянной основе, - Минсоцполитики

Об этом говорится в ответе министерства на запрос "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"По экспертным оценкам на постоянной основе за рубежом работает 3,2 млн граждан Украины, а в отдельный период - от 7 до 9 млн человек", - рассказали в министерстве.

В то же время, по данным Государственной службы статистики Украины за 2015-2017 годы, количество трудовых мигрантов в возрасте 15-70 лет составила 1,3 млн, что на 10,3% больше, чем за прошлый период обследования (в 2010-2012 годах) .

По мнению ведомства, трудовой миграции украинцев способствуют попытки европейских стран (таких, как Польша, Чехия, Германия) упростить процедуру трудоустройства профессиональных кадров из Украины.

"Сейчас спросом пользуются высококвалифицированные рабочие (газосварщики, токари, слесари высокого разряда), а также специалисты в области физических, математических, химических наук, ИТ-сферы, медицинские работники и т.д.", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что по состоянию на 1 июля было 1917 компаний, имеющих лицензию Министерства социальной политики на посредничество в трудоустройстве граждан за рубежом. В 2018 они нашли работу для 97,1 тыс. украинцев.

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