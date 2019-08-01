22 украинских научных проекта получат 750 тыс. евро от ЕС, - Минобразования

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Министерства образования и науки Украины.

"Это, в частности, будут: 15 модулей по экономическому развитию, управлению, региональной политике, уголовной политике, европейским ценностям, европейскому пространству высшего образования, социальным и экономическим вопросам мигрантов и переселенцев, защите информации и предотвращению коррупции; создание 3 кафедр; создание 1 центра совершенства; 1 проект по кибербезопасности; 2 проекта по поддержке ассоциаций", - сообщили в пресс-службе МОН.

Исполнителями задач станут представители 12 вузов и три общественные организаций из разных регионов страны. Работу над воплощением проектов планируют начать уже в сентябре 2019 года.

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Программа ЕС "Эразмус+" поддерживает проекты сотрудничества, партнерства и мобильности в сфере образования, профессиональной подготовки, молодежи и спорта.

Направление "Жан Моне" нацелено на развитие европейских исследований и евроинтеграционных процессов в мире. Исполнители проектов по этому направлению изучают европейские студии, способствуют их совершенствованию, нарабатывают курсы и образовательные программы, посвященные евроинтеграционной теме, сообщили в МОН.

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Всего в этом году по направлению "Жан Моне" было отобрано 285 проектов. Их будут выполнять исследователи из разных стран мира.