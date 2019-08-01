Русскоязычный канал для РФ должен стать продуктом многих украинских СМИ, - Потураев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода заявил советник президента Украины, новоизбранный депутат Верховной Рады Никита Потураев

"Это должно быть сотрудничество частных медиа, государства, Общественного вещателя, а также и так называемой "гражданской журналистики", поскольку у нас не будет возможности получить достоверную информацию из Крыма, из оккупированных территорий. Мы можем получать достоверную информацию для тех же телевизионных новостей только от гражданской журналистики", - сказал Потураев.

По его словам, такой телеканал будет работать "в первую очередь на оккупированные территории и заграницу".

"У нас есть отдельные проекты, направленные на оккупированные территории, мы их не должны потерять. Они в том числе и частные, ATR (крымскотатарский телеканал, который до оккупации работал в Симферополе - ред.) прекрасно вещает на Крым настолько, насколько может, его тоже глушат. Но мы должны создать хотя бы один мощный канал иновещания, конечно, с дополнительным фокусом на оккупированные территории", - подчеркнул советник Зеленского.

В Украине создадут мировой русскоязычный канал. Об этом сообщил 29 июля заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться и за умы украинский на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и за умы россиян на территории России.

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