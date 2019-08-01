Зеленский и Премьер-министр Индии Моди договорились об обмене визитами, - Офис Президента

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Владимир Зеленский поздравил Нарендру Моди с убедительной победой на общенациональных парламентских выборах и переизбранием на должность Премьер-министра Индии.

"Собеседники согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне, в частности договорились об обмене визитами в ближайшее время, обсудили пути укрепления экономических связей, расширения военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Также стороны положительно отметили интерес индийской молодежи к обучению в заведениях высшего образования Украины, рост внимания индийского кинематографа к нашей стране, традиционную популярность Индии среди украинцев.

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