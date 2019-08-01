"Укрзализныця" не справляется с доставкой зерна в порты, - Криворучко

Это значит, что госмонополист попросту не справляется с доставкой зерна в порты. Об этом в комментарии 112.ua рассказал глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.

Подобные ограничения — первая ласточка надвигающегося транспортного коллапса, считает Криворучко.

"Чем больше я общаюсь с нашими железнодорожниками, тем больше понимаю, что верить данным, которые дает "Укрзализныця", нельзя. Они попросту некорректны. Это касается и данных о якобы достаточности локомотивной тяги в исправном состоянии. Локомотивов у нас не хватает, машинистов не хватает, транзит в порты растет. А это значит, что мы не сможем вовремя вывезти наше зерно. Логично, что в этот сезон украинские аграрии у нас должны быть в приоритете на отправку своей продукции, но, к сожалению, мы не сможем ее вывезти. По меньшей мере, до тех пор, пока "Укрзализныця" не пересмотрит свои приоритеты. Коллапс будет из-за рекордного урожая – плюс 2,5 млн тонн в сравнении с прошлым годом – плюс из-за неконтролируемого роста транзита – если в первом полугодии это было 300 тысяч тонн транзитных грузов, то в июле это уже более 700 тысяч тонн – плюс из-за нехватки рабочих локомотивов и машинистов и другого персонала", - отметил эксперт.

По его словам, при сохранении такой ситуации в августе-сентябре, мы будем наблюдать транспортный застой, а страна будет нести убытки. Криворучко уверен, что "Укрзализныця" должна в текущей ситуации поддержать отечественных грузоотправителей и отдать приоритет украинским грузам.

"Выходом из этой ситуации может быть назначение профессионального должностного лица, которое возьмет на себя ответственность и предпримет необходимые шаги – выделение средств на срочный ремонт локомотивов, возможно, временное ограничение иностранного транзита до уровня прошлого года. Иными словами, руководство должно оптимизировать работу компании, чтобы в пиковый сезон она справлялась с задачами", - резюмировал Криворучко.