В Минобороны хотят в 2020 году вдвое увеличить траты на денежное довольствие и зарплату, министерство будет просить в 2 раза больше средств

Об этом на брифинге сообщил начальник Управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"По сравнению с прошлым годом сумма расходов Минобороны увеличена на 7,8% и составляет 102,1 млрд грн. На следующий год мы запросили вдвое большую сумму - 218,7 млрд грн", - сказал Салахов.

В то же время он подчеркнул, что это лишь предложение Минобороны. Окончательная цифра в бюджетном запросе министерства будет сформирована на соответствующем заседании Совета национальной безопасности и обороны. "Согласно Бюджетному кодексу, должно состояться заседание СНБО, где будет рассматриваться военная составляющая проекта бюджета", - сказал Салахов.

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Также он рассказал, что в прогнозируемой сумме в 218 млрд грн 55% составляют расходы на содержание персонала, 23% - вооружение и военную технику, 5% - инфраструктуру, 17% - эксплуатационные расходы.

Говоря о размере денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил Украины, Салахов отметил, что на следующий год заложено некоторое повышение денежного довольствия.

В частности, в Минобороны предлагают в следующем году обеспечить 103,2 млрд грн расходов именно на денежное довольствие военных и заработную плату гражданских сотрудников министерства. В этом году сумма на эти цели составила 55,5 млрд грн, то есть, предлагается фактически вдвое увеличить финансирование "зарплатной" статьи бюджета Минобороны.

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Салахов подчеркнул, что это лишь предложение Минобороны, а каким будет увеличение денежного довольствия по факту, пока неизвестно.

Кроме того, он рассказал, что в этом году спецфонд Министерства обороны составляет 1,34 млрд грн и по состоянию на 30 июля он выполнен более чем наполовину - доходы спецфонда составили 786,2 млн грн или 58%.