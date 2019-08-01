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01.08.19 17:36

Чиновник Госпродпотребслужбы задержан при получении 26 тыс. взятки за регистрацию самодельной сельхозтехники на Хмельнитчине, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды заведующего сектором регистрации сельскохозяйственной техники Главного управления Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник при посредничестве своего знакомого, требовал от местного жителя 26 000 гривен. За такую ​​сумму чиновник обещал зарегистрировать самодельную сельхозтехнику под видом заводской с нарушением установленного законодательством порядка.

Правоохранители сразу задержали злоумышленников в двух райцентрах области после получения посредником всей суммы взятки. В рамках открытого уголовного производства задержанным объявлено о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Разоблачение правонарушителей проводилось совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры". 

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