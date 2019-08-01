Филатов рассказал о расследовании дела ремонта Центрального моста: директор бывшей фирмы-подрядчика - под домашним арестом

Филатов о расследовании дела ремонта Центрального моста: "Я хотел бы, чтобы семью МИШАЛОВ посадили в тюрьму"



По результатам проверок правоохранители не обнаружили нарушений со стороны чиновников горсовета Днепра. В то же время после обращения мэра Бориса Филатова в прокуратуру директор бывшей фирмы-подрядчика, которая связана с семьей экс-секретаря городского совета Вячеслава Мишалова, находится под домашним арестом.

"Еще будет отдельная история, как мы с ними будем разбираться. Я говорю это открыто: я хотел бы, чтобы семью Мишаловых посадили в тюрьму. Более того, есть около семи уголовных дел в отношении моста ", - заявил мэр в одном из комментариев в первом выпуске youtube-проекта" Спроси Филатова ".

Для избрания нового подрядчика проводился международный тендер. Согласно законодательству, такая процедура длится 45 дней. "Сейчас мы находимся с опозданием, но в целом - в календарном плане, который предусматривает проект. Я понимаю людей, которые устали на это все смотреть. Но, думаю, что самый уставший человек стоит сейчас перед вами ", - добавил мэр Днепра.

Посмотреть полный выпуск программы "Спроси Филатова" можно здесь.