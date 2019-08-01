ГБР допросило Кличко в качестве свидетеля по делу об аренде земельного участка, - спикер Госбюро Иванова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в комментарии "Укринформу" представитель ведомства Анжелика Иванова.

"Допрос Виталия Кличко состоялся в ГБР вчера, 31 июля", - сказала она.

Никакого подозрения по делу пока не объявлено.

Также представитель ведомства добавила, что мэр столицы был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве. В ГБР не сообщили деталей уголовного производства, в частности, о договоре аренды, который исследуют.

Напомним, ранее, 26 июля, Кличко вызвали в Государственное бюро расследований на допрос относительно законности использования коммунальных земель.

Кличко заявил, что не собирается идти на допрос в Государственное бюро расследований, поскольку поданные в ГБР представителями власти времен президентства Виктора Януковича обращения являются надуманными.

Позже Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что ни мэр Киева Виталий Кличко, ни его представители не пришли на допрос.

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