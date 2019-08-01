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01.08.19 18:50

Филатов рассказал, какие технологии используют при ремонте Центрального моста Днепра

Центральный мост в Днепре откроют 14 сентября.

филатов

 О том, какие технологии ремонта используют строители, мэр рассказал в первом выпуске youtube-проекта "Спроси Филатова".

"Чтобы забурить бетонные швы, надо делать штробы. Чтобы делать это в мостовом бетоне, необходимо использовать алмазные буры, каждый из которых стоит около 3,5 тыс. грн. Мы не обвариваем балки, ведь используем новые технологии", - сказал мэр Днепра. Глава города также показал фотографии, где видно, как выглядели балки Центрального моста до и после ремонта.


Посмотреть полный выпуск программы "Спроси Филатова" можно здесь.

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