Филатов рассказал, какие технологии используют при ремонте Центрального моста Днепра

О том, какие технологии ремонта используют строители, мэр рассказал в первом выпуске youtube-проекта "Спроси Филатова".

"Чтобы забурить бетонные швы, надо делать штробы. Чтобы делать это в мостовом бетоне, необходимо использовать алмазные буры, каждый из которых стоит около 3,5 тыс. грн. Мы не обвариваем балки, ведь используем новые технологии", - сказал мэр Днепра. Глава города также показал фотографии, где видно, как выглядели балки Центрального моста до и после ремонта.



Посмотреть полный выпуск программы "Спроси Филатова" можно здесь.