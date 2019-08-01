Визы на Шри-Ланку для украинцев стали бесплатными

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Associated Press.

Визу на Шри-Ланку выдают в аэропорту. Ранее она стоила около $35. Мера будет действовать в течение шести месяцев, начиная с 1 августа.

Правительство ожидает, что отмена платы за визу приведет к значительному наплыву туристов. "Если не будет выгодно, мы приостановим эту программу", - сказал министр туризма Джон Амаратунга.

На этом мероприятии Шри-Ланка может потерять около 4,3 млрд рупий ($24 млн) - сумму, которую могли бы получить от взысканий за визы.

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Отменой платы за визы Шри-Ланка хочет привлечь туристов после масштабной террористической атаки. Напомним, 21 апреля семеро смертников из местной мусульманской группы National Thowheed Jammath напали на три церкви и три роскошных отеля в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Они убили 263 человека, среди которых 45 иностранцев, преимущественно из Китая, Индии, США и Великобритании. Украинцы при атаке не пострадали.

Премьер-министр Ранил Викремесинге заверил, что Шри-Ланка сейчас безопасна для туристов, и "безопасность вернулась к нормальному состоянию".

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Около 200 человек задержаны, а полиция продолжает расследование, сказал он.