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01.08.19 18:09

ГБР начало уголовное производство в деле о подрыве обороноспособности страны со стороны ряда чиновников Нацбанка

31 июля Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами Национального банка Украины.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Радіо Свобода" сообщили в пресс-службе ведомства.

"По результатам рассмотрения письма Офиса президента Украины было зарегистрировано уголовное производство относительно возможных злоупотреблений служебным положением должностных лиц Национального банка Украины, что могло повлечь тяжкие последствия и подорвать обороноспособность государства", – отметили в ГБР.

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Производство открыто по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Других деталей в Госбюро не привели, сославшись на тайну следствия.

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