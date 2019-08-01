ГБР начало уголовное производство в деле о подрыве обороноспособности страны со стороны ряда чиновников Нацбанка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Радіо Свобода" сообщили в пресс-службе ведомства.



"По результатам рассмотрения письма Офиса президента Украины было зарегистрировано уголовное производство относительно возможных злоупотреблений служебным положением должностных лиц Национального банка Украины, что могло повлечь тяжкие последствия и подорвать обороноспособность государства", – отметили в ГБР.

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Производство открыто по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.



Других деталей в Госбюро не привели, сославшись на тайну следствия.





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