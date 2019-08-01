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01.08.19 18:39

ЦИК признала избранными еще 19 мажоритарщиков, всего определены победители в 153 округах

1 августа Центральная избирательная комиссия признала победившими на выборах в своих округах 19 кандидатов в народные депутаты.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Во время дневного заседания ЦИК на основе оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий признала победителями в мажоритарных округах кандидата от "Слуги народа" Сергея Штепу (77 одномандатный округ) и самовыдвиженца Сергея Минько (80 округ).

Позже комиссия рассмотрела протоколы еще 17 окружных избирательных комиссий и установила, что парламентские выборы в своих округах выиграли:

Игорь Гузь, самовыдвиженец - округ 19
Вячеслав Медяник, "Слуга народа" - округ 27
Юрий Корявченков, "Слуга народа" - округ 33
Денис Герман, "Слуга народа" - округ 35
Валерий Гнатенко, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - округ 49
Владимир Арешонков, самовыдвиженец - округ 64
Сергей Кузьминых, "Слуга народа" - округ 67
Эдуард Прощук, "Слуга народа" - округ 85
Александр Горобец "Слуга народа" - округ 95
Алексей Кузнецов, "Слуга народа" - округ 106
Сергей Вельможный, самовыдвиженец - округ 112
Мария Мезенцева, "Слуга народа" - округ 168
Дмитрий Шенцев, "Оппозиционный блок" - округ 176
Георгий Мазурашу, "Слуга народа" - 203
Валерий Божик, "Слуга народа" - округ 204
Сегий Швец, "Слуга народа" - округ 214
Людмила Буймистер, "Слуга народа" - округ 223

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На сегодня ЦИК определила уже 153 победители на одномандатных округах. В заседании комиссии объявлен перерыв до 2 августа.

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