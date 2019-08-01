"Баканов, звони этому черту Луценко", - активисты пикетировали здание СБУ в годовщину нападения на Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с места событий.
Акция перед зданием СБУ проходила под лозунгом ""Баканов, звони этому черту Луценко!"
Как отмечают активисты прошел уже год со дня нападения на Катю Гандзюк. Заказчики в полном составе не названы. Заказчики не находятся в тюрьме, а исполнители получили мизерные приговоры. Посредник скрывается за границей.
По мнению участников акции, все более или менее громкие прорывы в дел убийства Кати происходили под давлением общественности.
Фото, видео - Олег Богачук
Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".
15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.