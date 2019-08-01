На 6 расположенных в Бродах участках пересчитают голоса, - решение апелляционного суда

Согласно данным окружных избирательных комиссий, на этом округе победил кандидат в народные депутаты, действующий парламентарий от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь. Кандидат от партии "Слуга народа" Орест Кавецкий уступил ему на 140 голосов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Кавецкий требовал, чтобы голоса пересчитали на 40 участках, но Львовский окружной административный суд постановил провести пересчет только на 6. Апелляционный админсуд оставил это решение без изменений.

По словам председателя ОИК №119, никаких фальсификаций в день голосования и при подсчете голосов не было.

"Уже завтра ОИК может собрать комиссии и пересчитать голоса на 6 участках. Ждем копию решения апелляционного суда", - сказал председатель ОИК №119 Виктор Лаврин.

Читайте на Цензор.НЕТ: ЦИК признала избранными еще 19 мажоритарщиков, всего определены победители в 153 округах

Внеочередные парламентские выборы состоялись 21 июля. По данным ЦИК, явка на выборах составила 49,2%.

Учитывая результаты выборов в одномандатных округах, "Слуга народа" получает 254 места в новом парламенте, "Оппозиционная платформа" - 43, "Батькивщина" - 26, "ЕС" - 25, "Голос" - 20, остальные партии - 10. Еще 46 депутатских мандатов получили самовыдвиженцы.

Новый состав Верховной Рады должен собраться на первое заседание в течение 30 дней после обнародования результатов выборов в официальной прессе.

Также на Цензор.НЕТ: Рассмотрение исков в суде по проблемным округам может повлиять на итоги голосования, - Слипачук