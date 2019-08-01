На День Независимости в Киеве состоятся два шествия - официальное и народное

Ветеранские организации договорились с Офисом президента Владимира Зеленского об организации и проведении 24 августа своего марша ко Дню Независимости Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Вопрос удалось решить на встрече с заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко, рассказал общественный активист и организатор парада ко Дню Независимости "Марш защитников" Андрей Медведько.

На встрече с ветеранами также присутствовали силовики, министр культуры Евгений Нищук, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

"Рассматривали вопрос проведения торжественных мероприятий ко Дню Независимости. Результат устроил обе стороны. Будет два марша. Договорились о совместной координации, чтобы не мешать друг другу", - сказал активист.

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Следовательно, в Киеве на Крещатике в разное время 24 августа состоятся два шествия:

Официальный - Марш (Шествие) Достоинства. Его проводит руководство государства.

Народный - Марш защитников. Его проводят ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших украинских военных.

По словам организатора парада ветеранов, на нем не будет президента Зеленского, предыдущего президента Порошенко, представителей власти и никаких партийных флагов.

Медведько отметил, что считает прогрессом позицию власти, которая пошла им навстречу. Стороны нашли общий язык и согласовали тот факт, что ветераны АТО и ООС проведут народный марш.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.

Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.

30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".