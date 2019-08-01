ГБР передало в суд обвинительный акт по прокурору из Мелитополя, которого подозревают в мошенничестве, - Варченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила 1 августа первый замдиректора Госбюро расследований Ольга Варченко.

Она отметила: "Имеем очередной успешный кейс.

Передали в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении прокурора Акимовское отдела Мелитопольской местной прокуратуры Запорожской области. Инкриминируют ему мошенничество в особо крупных размерах.

Итак, что удалось установить следователям Центрального аппарата ГБР в ходе досудебного расследования.

Воспользовавшись своим служебным положением, прокурор получил доступ к электронной почте местной прокуратуры, а следовательно - и к служебным документам. Просмотрев почту, он наткнулся на письмо от областной прокуратуры, в котором говорилось о том, что Мелитопольской местной прокуратуре надлежит отменить регистрацию деклараций о готовности объекта недвижимости к сдаче в эксплуатацию, признать недействительными договоры купли-продажи и освободить земельные участки от зданий, которые принадлежали одному из знакомых прокурора. Сам прокурор, к слову, в это время был на больничном.

Подозреваемый сообщил своему знакомому о планах прокуратуры в отношении его имущества и пообещал решить проблему за деньги. Цена вопроса - 212 000 гривен, плюс - 2000 долларов (по актуальному на тот момент курсу НБУ это примерно 52,2 тысячи гривен).

Прокурор точно знал, что сделать это - не в его полномочиях, и влиять на решения других работников прокуратуры он не может. Следовательно просто ввел в заблуждение знакомого и "заработал" на этом.

Теперь прокурору грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Надеемся на справедливое наказание".

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