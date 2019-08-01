Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
01.08.19 20:53

Минобороны еще не определило, кому и сколько премий выплатить ко Дню Независимости

Министерство обороны подтвердило, что военнослужащие ВСУ получат премии ко Дню Независимости Украины. Однако ни сумма выплат, ни ее получатели пока неизвестны.

минобороны,обороны,министерство

Об этом во время брифинга заявил начальник управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В настоящее время в Министерстве обороны прорабатывается вопрос выплаты премий военнослужащим в соответствии с поручением Президента", - заявил Салахов.

Он напомнил, что в прошлом году все военнослужащие, участвовавшие в параде, получили одинаковые премии в размере 2 тыс. грн. Как будет определяться сумма премии в 2019 году и кто ее получит, в Минобороны еще решают.

Читайте на Цензор.НЕТ: На День Независимости в Киеве состоятся два шествия - официальное и народное

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.

Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.

Также на Цензор.НЕТ: В Минобороны хотят в 2020 году вдвое увеличить траты на денежное довольствие и зарплату, министерство будет просить в 2 раза больше средств

30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100