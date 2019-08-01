Минобороны еще не определило, кому и сколько премий выплатить ко Дню Независимости

Об этом во время брифинга заявил начальник управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В настоящее время в Министерстве обороны прорабатывается вопрос выплаты премий военнослужащим в соответствии с поручением Президента", - заявил Салахов.

Он напомнил, что в прошлом году все военнослужащие, участвовавшие в параде, получили одинаковые премии в размере 2 тыс. грн. Как будет определяться сумма премии в 2019 году и кто ее получит, в Минобороны еще решают.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.

Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.

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30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".