ОБСЕ показала снимки грузового поезда и автоколонны возле неконтролируемого участка границы с РФ на Донбассе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Твиттере постпредства Украины при ОБСЕ в Вене.

"Несмотря на длительные попытки достичь устойчивого перемирия на Донбассе, Российская Федерация продолжает незаконные поставки на оккупированные территории Украины и из них - в РФ. СММ ОБСЕ в который раз зафиксировала грузовой поезд и автоколонну грузовиков совсем рядом с неконтролируемым участком границы", - говорится в сообщении.

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Опубликованные фотографии содержат зафиксированные ОБСЕ инциденты возле н.п. Степное и Выселки у границы с РФ.





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