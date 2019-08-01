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01.08.19 20:54

ОБСЕ показала снимки грузового поезда и автоколонны возле неконтролируемого участка границы с РФ на Донбассе. ФОТО

Опубликованы фотографии ОБСЕ незаконных поставок на оккупированные территории Донбасса через неконтролируемый участок границы с РФ.

ОБСЕ показала снимки грузового поезда и автоколонны возле неконтролируемого участка границы с РФ на Донбассе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Твиттере постпредства Украины при ОБСЕ в Вене.

"Несмотря на длительные попытки достичь устойчивого перемирия на Донбассе, Российская Федерация продолжает незаконные поставки на оккупированные территории Украины и из них - в РФ. СММ ОБСЕ в который раз зафиксировала грузовой поезд и автоколонну грузовиков совсем рядом с неконтролируемым участком границы", - говорится в сообщении.

ОБСЕ показала снимки грузового поезда и автоколонны возле неконтролируемого участка границы с РФ на Донбассе 01

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Опубликованные фотографии содержат зафиксированные ОБСЕ инциденты возле н.п. Степное и Выселки у границы с РФ.


ОБСЕ показала снимки грузового поезда и автоколонны возле неконтролируемого участка границы с РФ на Донбассе 02

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