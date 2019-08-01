Матери Онищенко суд запретил выезжать из Киева

74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН. Решение принял Соломенский райсуд столицы.

Мать Онищенко заявила в суде, что ей не стыдно перед детьми и внуками. "Что касается газа - я в этом ничего не понимаю, ни в чем не разбираюсь. Никогда не совала туда нос", - сказала она.

Инессу Кадырову задержали в "Борисполе" 25 июля после прилета из Испании. Онищенко утверждал, что его мать плохо себя чувствует и "хочет умереть на родине".

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Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный – в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

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5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.