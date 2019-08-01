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01.08.19 21:45

В Киеве во время обыска мужчина, подозреваемый в хранении наркотиков, выпрыгнул с 10 этажа, - Нацполиция

В Киеве во время обыска, подозреваемый в хранении наркотиков погиб, выпрыгнув с 10 этажа.

киев,полиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Санкционированый судом обыск в квартире киевлянина проводился в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовногокодекса Украины. В квартире обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази.

Во время следственного действия мужчина, у которого проводили обыск, оттолкнул оперативника, выбежал на балкон и прыгнул с 10 этажа. От полученной травмы он погиб. 

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На месте происшествия работают сотрудники департамента Внутренней безопасности Нацполиции и следственно-оперативная группа. Будет проведена служебная проверка действий полицейских, которые были привлечены для проведения обыска.

О событии также сообщено представителям Государственного бюро расследований.

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