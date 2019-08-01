В оккупированном Крыму снова зафиксировано повышенное загрязнение воздуха в Армянске и Красноперекопске

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Так, в Армянске по данным наблюдений двух стационарных постов (определяемые показатели – взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, формальдегид, фтористый водород) в городе отмечен стандартный индекс (СИ) взвешенных веществ равный 2 (повышенный). Для оксида углерода СИ равный 1. Для хлористого водорода СИ равный 2 (повышенный). Для фтористого водорода СИ равный 1. Уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный, отметили в гидрометцентре.

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В Красноперекопске также по данным наблюдений двух стационарных постов (определяемые показатели – взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, формальдегид, фтористый водород, хлористый водород) в указанные период отмечен СИ взвешенных веществ равный 2 (повышенный). Для оксида углерода СИ равный 1. Для хлористого водорода СИ равный 4 (очень высокий). Уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный.

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Напомним, в конце августа 2018 года появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили повышенное содержание химических веществ в воздухе.

Завод "Крымский титан" начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-ых перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана – вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.

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В 2014 году, после оккупации Крыма Россией, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. В октябре Group DF передала ЧАО "Крымский титан" российскому дочернему предприятию ООО "Титановые инвестиции". В 2015 году ЧАО "Крымский титан" был переименован в "Юкрейниан кемикал продактс".