Актрисы недавно разрешенного в Украине сериала "Сваты" анонсировали гастроли в оккупированном Крыму

Афиши спектакля "Милая моя" с их участием развешаны на улицах крымских городов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Крым.Реалии.

Так, согласно афишам, планируется семь показов спектакля в Крыму: в Ялте, Симферополе, Севастополе, Керчи, Феодосии, Евпатории и Судаке.

Согласно информации на сайте онлайн-продажи билетов, стоимость билетов на спектакль варьируется от 1100 до 3100 рублей (от 440 до 1230 грн).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину российскому актеру Добронравову

Ранее сообщалось, что в июне Минкульт Украины исключил выступавшего в Крыму российского актера сериала "Сваты" Федора Добронравова из "черного списка".

Добронравов был включен в "черный список" в ноябре 2017 года. Тогда же было принято решение об отмене государственной регистрации и признании недействительными прокатных удостоверений на все сезоны сериала "Сваты".

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что Добронравов неоднократно делал антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией. Актер также много раз посещал оккупированный полуостров, что является нарушением законодательства Украины.