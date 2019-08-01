Разумков и Рябошапка опровергли информацию об отставке Богдана

"Я сам только что из новостей узнал. Ничего об этом не знаю ", - ответил он на вопрос корреспондента Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Один из избранных депутатов от "Слуги народа", просивший не называть его имени, высказал мнение, что Богдан просто пошутил.

"Это похоже на шутку, прочитайте заявление до конца", - сказал он.

В свою очередь комментируя УНИАН распространенную в СМИ информацию о заявлении Богдана уйти в отставку с занимаемой должности по собственному желанию, Рябошапка сказал: "Это чепуха... не дождетесь".



1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.