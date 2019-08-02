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02.08.19 00:25

Таможенник, вымогавший 45 тыс. грн взятки, задержан на Херсонщине, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке государственного инспектора таможни ГФС в Херсонской области, АР Крым и Севастополе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Таможенник, вымогавший 45 тыс. грн взятки, задержан на Херсонщине, - ГБР 01

По предварительной информации таможенник обещал частному предпринимателю беспрепятственное прохождение таможенного контроля за взятку в сумме 45 тыс. грн. Предпринимателю не удалось беспрепятственно пройти пограничный контроль, поэтому платить обещанные средства он отказался.Таможенник требовал упомянутые средства с угрозами применения насилия.

Задержание испектора в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины состоялось во время получения части средств - 10 000 грн.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство с угрозой убийства и причинения тяжких телесных повреждений). Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет лишения свободы.

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