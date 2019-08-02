В оккупированном Крыму заочно арестовали ведущую крымскотатарского канала ATR Халилову

Об этом рассказал адвокат Эмиль Курбединов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса – "Участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства". Согласно материалам дела, она вступила в батальон Номана Челебиджихана в 2016 году. Доследственная проверка по делу велась около года. По версии следствия, она помогала батальону информационной поддержкой. Меру пресечения, заочно, в виде содержания под стражей, суд избрал 12 июля", – рассказал Курбединов.

По словам адвоката, по ходатайству следствия ФСБ журналистка объявлена в международный розыск.

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"Ее подали в международный розыск, мол, она скрывается от следствия. Пока она в розыске, рассмотрение уголовного дела приостановят, но материал на нее будет лежать. Это дело, как и предыдущие, подобные ему, ложится в логику ФСБ – состряпать побольше дел чтобы потом можно было говорить о борьбе в Крыму с терроризмом и экстремизмом. Я знаю, что есть несколько таких дел где люди признали вину, сколько еще таких дел о которых мы не знаем", – пояснил он.

Как сообщает ATR, сама Халилова о деле против нее узнала из соцсетей.

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Гульсум Халилова – ведущая крымскотатарского телеканала ATR, четыре года года назад выехала из оккупированного Крыма на материковую часть Украины.