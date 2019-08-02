Двум воинам, раненым в зоне ООС, нужна помощь в лечении: осколочные ранения глаз, грозит полная слепота, - волонтер Танцюра

Об этом на своей странице в сети Facebook написал волонтер Андрей Танцюра, информирует Цензор.НЕТ.

Добровольцам Ване и Владу всего лишь по 22 года, им оставалось 2 дня до выхода из зоны ООС.

"Ваня - миновзрывная травма. Ранение получил возле шахты "Бутовка"- в окоп прилетела граната ВОГ-17. Тело посекло осколками, но больше всего пострадали глаза. Операции- в Днепре, операция в Одессе. Вердикт врачей не утешителен: 99%-слепота и только 1% на чудо. Лечение продолжается, чтобы не удалять глаза. Влад - морской пехотинец, получил осколочное проникающее ранение глаз. Правый глаз полная слепота, остался зрячим только левый. Четыре операции в Днепре, одна у нас, в Одессе…

Правому глазу требуются реконструктивные операции и лечение, чтобы спасти глаз, как орган. По левому предстоит лечение и профилактика симпатического воспаления, чтобы, не дай Бог, не потерять и его!", - пишет волонтер.

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В ближайшее время нужно приобрести для отделения офтальмологии специальное силиконовое масло и комбинированный процедурный комплект с осветителем широкого сектора обзора общей стоимостью порядка 18 000 грн.

Танцюра отмечает, что в палате безумно жарко и душно. Если получится, очень нужно установить кондиционер в палату для ребят и еще в несколько других палат. Один кондиционер самый простой с установкой-это порядка 8500 грн.

Также волонтерской комнате нужны футболки, спортивные штаны, обувь, шорты (можно б/у, но чистое и в хорошем состоянии), одноразовые пелёнки, дексалгин в ампулах, большие влажные салфетки, молочные продукты, чай, сахар, кофе, печенье, стиральный-порошок (автомат).

"Если у Вас есть желание помочь с приобретением лекарств и расходных материалов и передачи их в госпиталь, пишите мне в личку и я всячески посодействую Вам в Вашем желании!

Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать на карточку Приватбанка 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В.", - обратился к украинцам волонтер.

Для перечислений из-за рубежа: Western Union or Money Gram

Tantsiura Andrii

Odessa, Ukraine

6500

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