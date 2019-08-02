Трамп подписал указ о введении новых санкций против РФ из-за отравления Скрипалей, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Гордон", об этом пишет Politico.

Первый пакет санкций в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года Трамп подписал в прошлом году. Тот же закон предполагает, что президент должен ввести второй этап ограничений в случае, если государство (в данном случае Россия) не подтвердило, что больше не использует химическое оружие в нарушение международного права.

Издание пишет, что Трамп не хотел обострять отношения с российским президентом Владимиром Путиным, а потому тормозил попытки введения второго раунда санкций.

По данным Politico, после того, как члены Палаты представителей - демократ Элиот Лэнс Энгель и республиканец Майкл Маккол - обнародовали заявление с призывом ввести второй пакет санкций против России, Трамп был вынужден подписать указ.

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Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

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