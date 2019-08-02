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02.08.19 09:19

Экс-глава МВД времен Януковича Могилев даст показания ГБР по делу аннексии Крыма

Государственное бюро расследований (ГБР) пригласило для дачи показаний бывшего министра внутренних дел Анатолия Могилева по делу об аннексии Крыма.

Экс-глава МВД времен Януковича Могилев даст показания ГБР по делу аннексии Крыма

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook написал сам Могилев.

"Информирую. В понедельник пригласили в ГБР дать показания по моему заявлению по делу аннексии Крыма. Открыто уголовное производство. Много раз повторял, что преступление - это не только действие, но и бездействие. И в данном случае речь идёт о бездействии первых лиц государства в период аннексии территории Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2018 года в Оболонском районном суде Киева состоялось 30-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича. В качестве свидетелей были допрошены спикер ВР Андрей Парубий, экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев и советник постоянного представительства Украины в ООН Дмитрий Кушнерук.

Экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев дал показания в суде по делу о госизмене Виктора Януковича.

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Экс-глава МВД времен Януковича Могилев даст показания ГБР по делу аннексии Крыма 01

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