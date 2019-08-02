Экс-глава МВД времен Януковича Могилев даст показания ГБР по делу аннексии Крыма

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook написал сам Могилев.

"Информирую. В понедельник пригласили в ГБР дать показания по моему заявлению по делу аннексии Крыма. Открыто уголовное производство. Много раз повторял, что преступление - это не только действие, но и бездействие. И в данном случае речь идёт о бездействии первых лиц государства в период аннексии территории Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2018 года в Оболонском районном суде Киева состоялось 30-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича. В качестве свидетелей были допрошены спикер ВР Андрей Парубий, экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев и советник постоянного представительства Украины в ООН Дмитрий Кушнерук.

Экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев дал показания в суде по делу о госизмене Виктора Януковича.

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