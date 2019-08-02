Ядерный договор между США и Россией официально прекращает действие

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 1 августа заявил, что вместе с этим соглашением мир потеряет "бесценный предохранитель от ядерной войны".

Этот ракетный договор, а также соглашение СНО-3 (или "Новый START") о сокращении стратегического наступательного вооружения между Россией и США являются двумя ключевыми документами, которые контролируют ядерное вооружение двух крупнейших ядерных держав в мире.

Действие СНО-3 истекает в начале 2021 года, если стороны не договорятся о его продлении. Россия уже заявляла о готовности из него выйти.

США и НАТО неоднократно обвиняли Россию в нарушении условий ракетного договора и разработке ядерного оружия, включая ракеты 9M729 или SSC-8, которая, по данным Североатлантического альянса, имеет радиус действия около 1500 км.

Москва эти обвинения отрицает и в свою очередь обвиняет Вашингтон в нарушении договоренностей.

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова 1 августа обвинила правительство США в якобы недостаточных усилиях для "поиска общей позиции для обсуждения" вопросов, связанных с договором РСМД.

Она также отметила, что Москва обнародует свое официальное заявление по поводу завершения действия договора 2 августа.

В то же время министр иностранных дел Германии Хайко Маас, комментируя вопрос 1 августа, возложил ответственность за непродление договора на Кремль.

"Россия не сделала того, что было необходимо, чтобы спасти соглашение", - заявил он.

Председатель правления некоммерческой "Ассоциации по контролю над вооружениями", базирующейся в Вашингтоне, Томас Кантримен обратил внимание на то, что с завершением срока действия ядерного договора и СНО-3 мир впервые за 50 лет потеряет предохранители от наращивания Соединенными Штатами и Россией ядерного потенциала.

"Без Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, а также без соглашения "Новый START", которое скоро подходит к концу, для двух крупнейших ядерных арсеналов в мире впервые за полвека не будет ограничений, которые имели бы обязательный характер, а их выполнение можно было бы проверить", - цитируют Кантримэна в пресс-службе Ассоциации.

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