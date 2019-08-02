Жена главы Госуправделами Борзова владеет бизнесом в оккупированном Крыму, - декларация. ДОКУМЕНТ

Согласно декларации, Борзова владеет 49% компании Профиль-Н, которая зарегистрирована в оккупированном Судаке. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

51% этой компании владеет отец Борзовой, бизнес-партнер президента Владимира Зеленского, один из руководителей юмористического шоу "Лига смеха" Наум Баруля.

Компания занимается ресторанной деятельностью и доставкой продуктов питания. Информация о ней содержится в российских реестрах.

Бухгалтерская отчетность показывает, что с момента оккупации Крыма Россией доходы компании растут.





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Накануне, 1 августа президент Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами.