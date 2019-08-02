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02.08.19 10:04

Жена главы Госуправделами Борзова владеет бизнесом в оккупированном Крыму, - декларация. ДОКУМЕНТ

Жена назначенного накануне руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова, кандидат в депутаты от "Слуги народа" Ирина Борзова владеет бизнесом в оккупированном Крыму. Соответствующая информация указана в декларации Борзова за 2018 год.

ирина,борзова

Согласно декларации, Борзова владеет 49% компании Профиль-Н, которая зарегистрирована в оккупированном Судаке. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

51% этой компании владеет отец Борзовой, бизнес-партнер президента Владимира Зеленского, один из руководителей юмористического шоу "Лига смеха" Наум Баруля.

Компания занимается ресторанной деятельностью и доставкой продуктов питания. Информация о ней содержится в российских реестрах.

Бухгалтерская отчетность показывает, что с момента оккупации Крыма Россией доходы компании растут.

Жена главы Госуправделами Борзова владеет бизнесом в оккупированном Крыму, - декларация 01
Жена главы Госуправделами Борзова владеет бизнесом в оккупированном Крыму, - декларация 02

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Накануне, 1 августа президент Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами.

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