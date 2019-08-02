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02.08.19 10:21

В Киеве на месяц частично перекрыли Южный мост

С пятницы, 2 августа, в Киеве перекрывают Южный мост. Во время ремонтных работ будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения. Ремонт продлится до 31 августа.

пробки

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Киеватодор"

"С 22:00 2 августа до 31 августа начинаем работы на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей). Во время работ будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения. После этого этапа будем ремонтировать шов на другой половине эстакады в этом же направлении", - говорится в сообщении.

Сейчас на эстакаде Южного моста уже заменили 28 деформационных швов. Еще 1 будет заменено в этом году.

Всего на эстакаде предусмотрен ремонт швов 46.

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