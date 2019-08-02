Парк администрации Госпогранслужбы сократили на 40 автомобилей, их передадут в пограничные подразделения, - Дейнеко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ.

"Месяц назад я дал указание сократить парк транспортных средств, которые обеспечивали комфорт, исключительно, большого количества генералов и других руководителей Администрации Госпогранслужбы. Убежден, что более полезными они будут в пограничных подразделениях, особенно для усиления мобильности пограничных нарядов и групп реагирования или выполнения других важных задач", - заявил Сергей Дейнеко.

Он добавил, что киевский автопарк "похудел" почти на 40 транспортных средств марки Nissan Pathfinder, Skoda Octavia, Dacia Duster и других.

Большинство из них уже в подразделениях, еще часть после планового обслуживания присоединятся к ним.

"И хотя это небольшая помощь, но данные автомобили, а также топливо, которое тратилось на их заправку, а это около 3500 литров в месяц, позволят дополнительно усилить границу", - отметил председатель ГПСУ.

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