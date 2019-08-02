Остановить "отток мозгов": Польша отменила для молодежи налог на доходы

Нововведение вступило в силу с 1 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Налог на доходы для этой категории граждан уменьшился с 18% до 0.

Послабление касается лиц младше 26 лет, которые зарабатывают меньше 85,5 тысячи злотых (20000 евро) в год. Ожидается, что благодаря этому возрастет благосостояние почти 2 млн поляков.

В правительстве надеются, что эта мера также убедит вернуться домой молодых поляков, работающих за рубежом. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что это "предотвратит дальнейшие потери, обескровливание населения, что особенно болезненно для нации и общества, когда речь идет о молодом поколении".

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По его словам, со вступления Польши в Евросоюз в 2004 году из страны уехали около полутора миллиона поляков. Это сопоставимо с населением Варшавы. Согласно другим подсчетам, из страны выехали около двух миллионов поляков.

Отмена налога для молодежи является лишь частью более широкого пакета социальных выплат, который правительство Польши решило ввести перед осенними парламентскими выборами. Среди них - денежные бонусы для семей с детьми и единовременная выплата пенсионерам.

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Недавний опрос Национального банка Польши показал, что около 15 процентов польских эмигрантов готовы вернуться домой. Особенно это касается тех, кто живет в Великобритании, где есть перспектива жесткого Brexit.