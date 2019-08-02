Не паранойя, а "цифровая гигиена": Роскачество порекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "ТАСС".

"Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет "полезную нагрузку", заложенную в нее создателем - она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве", - отметил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами. По их словам, это происходит даже при отключенном доступе к камере или микрофону.

"Вынуждены констатировать, что, действительно, заклейка камеры и микрофона - уже не паранойя, а одно из правил "цифровой гигиены", - отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

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