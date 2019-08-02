Отсутствие жесткого законодательного регулирования привело к тому, что каждый пятый подросток в Украине курит вейпы и IQOS, - Bne IntelliNews

Об этом пишет международное издание bne IntelliNews со штаб-квартирой в Берлине.

В материале говорится, что Украина не соблюдает Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака и до сих пор не подготовила нормативную базу для контроля над этим рынком. В результате в стране наблюдается "взрывной рост" электронных сигарет, которые представляют не меньшую опасность, чем обычные.

В частности, электронные сигареты, IQOS, Juul и их аналоги также вызывают никатиновую зависимость и оказывают вредное воздействие на сердечно-сосудистую систему и легкие. Однако это не мешает брендам электронных сигарет продвигать эту продукцию среди детей и подростков, пишет bne IntelliNews. Так, в прошлом году исследование международной организации Campaign for Tobacco-Free Kids показало десятки нарушений законов о запрете рекламы табачных изделий возле киевских школ. В рамках глобальной промо-кампании Philip Morris в Восточной Европе в Украине продвигают "дружественные к IQOS" бары и рестораны, IQOS спонсирует кулинарные фестивали и модные мероприятия для детей и подростков, реклама бренда присутствует на автомобилях.

Масштаб последствий показало глобальное исследование употребления табака среди молодежи. В Украине более 40% подростков (в возрасте от 13 до 15 лет) пробовали электронные сигареты, а почти каждый пятый регулярно их употребляет. Кроме того, 13,5% украинских подростков регулярно курят табак, а более 46% опрошенных признаются, что хотели бы попробовать.

Издание пишет о том, что команде Зеленского необходимо ужесточить регулирование и привести законы о борьбе с курением в соответствие с европейскими стандартами, несмотря на сопротивление табачных корпораций. "Промышленному лоббированию часто удавалось сорвать украинские инициативы в отношении налогов на табак и рекламы. Табачная индустрия даже использовала голос украинского правительства в международных организациях, чтобы лоббировать такие меры, как обычная упаковка, — говорится в материале. — Новое правительство может снизить уровень заболеваемости раком и расходы на здравоохранение, одновременно увеличив продолжительность жизни в Украине. Несмотря на войну и вспышки инфекционных заболеваний, сердечно-сосудистые заболевания, рак и респираторные заболевания остаются тремя основными причинами смерти украинцев".