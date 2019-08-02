У нас на тысячу людей один генерал. Это ненормально, - глава ГПСУ Дейнеко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "BBC-Украина".

"(В 2008 году. - Ред.) нам добавили 3000 должностей. Введение новых должностей нужно было для усиления подразделений охраны государственной границы. А что произошло? Увеличили руководящее звено, идет полное несоответствие между подразделениями охраны границы и теми, кто сидит в теплых кабинетах здесь, на Владимирской, в Администрации Госпогранслужбы, в разного рода главных центрах.

У нас есть уже 8 региональных управлений - это структура, которая непосредственного участия в охране границы не берет, но оттягивает большой ресурс материально-технического обеспечения. Если 90% из тех, кто служит там, однажды просто не придут на работу, то никто не заметит, что что-то произошло", - отметил Дейнеко.

Он добавил, что в Государственной пограничной службе на данный момент 38 генералов, а штатная численность - около 43 тысяч: "То есть на тысячу человек у нас один генерал. Это ненормально. А по штату их может быть 54".

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Отвечая на вопрос о том, какие изменения ждут ведомство после реформы, Дейнеко сообщил, что людей, которые не участвуют в охране границы, станет меньше.

"Кардинально меньше, генералов станет меньше в разы. При этом общая численность сокращаться не будет. Все должности, которые будут высвобождены, будут направлены на подразделения, которые непосредственно охраняют государственную границу", - подчеркнул он.

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