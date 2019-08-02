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02.08.19 11:38

На линии разграничения нет госграницы, а потому и нет контрабанды. Привлечь по закону нелегко, - глава ГПСУ Дейнеко

Привлечь к ответственности по закону тех, кто занимается контрабандой в зоне ООС на Донбассе сложно, поскольку линия разграничения не является государственной границей.

На линии разграничения нет госграницы, а потому и нет контрабанды. Привлечь по закону нелегко, - глава ГПСУ Дейнеко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом новый руководитель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко рассказал в интервью "BBC-Украина".

"У нас очень принципиальная позиция. Когда коллеги задерживают пограничника, который нарушает закон, я звоню и говорю: спасибо. Я готов просить суд назначить максимальное наказание и моя позиция не изменится", - отметил он, добавив, что пограничникам никто не ставит задачу: заканчивается месяц и надо что-то привезти.

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По словам Дейнеко, с контрабандой в ГПСУ борются специальные подразделения.

"У нас есть специальные подразделения, которые работают и выявляют такие нарушения. Но хочу уточнить, что на линии разграничения нет контрабанды, потому что там нет государственной границы. Поэтому с точки зрения законодательства - не так легко привлечь к ответственности и конфисковать", - уточнил он.

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