Три станции метро в центре Киева возобновили работу в обычном режиме, - КГГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

"Движение поездов восстановлено", - говорится в сообщении, обнародованном около 11.30 пятницы.

Ранее указанные станции метрополитена были закрыты на вход и выход для пассажиров по техническим причинам. Движение по линии организовано было на двух участках: от ст."Академгородок" до ст."Вокзальная" и от ст."Арсенальная" до ст."Лесная". О причинах перекрытия движения не сообщалось.

Станции "Крещатик" и "Театральная" являются пересадочными на обе другие линии столичного метрополитена. Таким образом, линия М1 на протяжении 40 минут работала на двух изолированных от остальной системы метрополитена участках.