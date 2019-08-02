В деле Украины против РФ "морской трибунал" назначил трех судей

Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой суда, информирует Цензор.НЕТ.

"10 июля 2019 года после консультаций со сторонами президент Пак назначил судьями Дональда Мак-Рея (Канада), Рюдигера Вольфрум (Германия) и Гудмундур Эйрикссон (Исландия) в арбитражном производстве, инициированном Украины против Российской Федерации по задержанию трех украинских военных кораблей и аресту двадцати четырех моряков на борту", - сказано в пресс-релизе.

В трибунале добавили, что президент Международного трибунала по морскому праву также назначил Мак-Рея председателем этого арбитражного суда.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после того, как Украина сообщила президенту трибунала о невозможности договориться с Россией о назначении еще трех судей.

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Ранее Украина назначила членом арбитражного суда Кристофера Гринвуда (Великобритания), а Российская Федерация впоследствии назначила Владимира Голицына.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по делу украинских пленных моряков, которых Россия задержала в Керченском проливе. Он обязал РФ вернуть корабли и отпустить украинских моряков на период рассмотрения дела.

Впоследствии США поддержали решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению задержанных Россией украинских моряков.

В России решение трибунала не признают. Мол, суд не имеет права этого требовать, поскольку инцидент в Керченском проливе не относится к юрисдикции этого суда.

26 июня Россия таки подала в Международный трибунал ООН по морскому праву отчет о выполнении решения об освобождении украинских моряков и кораблей.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.