Оператор "Северного потока - 2" намерен закончить строительство газопровода несмотря на санкции США

Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление дочерней компании Газпрома, передает Цензор.НЕТ.

В частности, о намерении продолжать строить газопровод сообщили около тысячи компаний из 25 стран мира, которые причастны к строительству "Северного потока-2".

В то же время в самой Nord Stream 2 AG отмечают, что детально проанализируют текст законопроекта, которым американские законодатели хотят наложить санкции против российского трубопровода.

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Напомним, 31 июля комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".