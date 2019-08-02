Вандализм на могилах бойцов АТО в Новограде-Волынском - спланированная российско-кремлевская провокация, - Климпуш Цинцадзе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook написала Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Черная весть о вандализме на могилах наших бойцов в Новограде-Волынском ... Считаю, что это спланированная российско-кремлевская провокация, выполненная руками предателей - пятой колонны внутри страны", - говорится в сообщении.

Представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко, в свою очередь, написал в Facebook, что вандалам, которые повредили 16 памятников, среди которых - бойцам АТО, грозит лишение свободы от четырех до семи лет.

Также он заверил, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные (розыскные) действия с целью установления лиц, причастных к совершенному преступлению.

Напомним, ночью в четверг, 1 августа, в городе Новоград-Волынский Житомирской области неизвестные разбили памятники на могилах воинов АТО на местной Аллее славы. Вандалы повредили 15 памятников, пять из которых на месте захоронения участников АТО - Дмитрия Герасимчука, Антона Милько, Юрия Глухова, Василия Карпенко и Николая Лисовского.

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