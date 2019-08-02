Горняки двух шахт "Селидовуголь" на Донетчине бастуют с требованием выплатить зарплату, - Волынец

Об этом 2 августа на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня работники первой смены "Шахты 1/3 Новогродовская" и рудника "Кураховская" ГП "Селидовуголь" отказались спускаться в забой. Предприятия работают в режиме жизнеобеспечения. Требования шахтеров - немедленно выплатить заработанные средства", - написал Волынец.

По его словам, другие предприятия ГП "Селидовуголь" работают в обычном режиме.

Генеральные директора угольных предприятий Донецкой области приглашены сегодня на совещание к руководителю Донецкой военно-гражданской администрации Павлу Кириленко, но профсоюзы, как представители трудовых коллективов, на совещание не были приглашены, добавил Волынец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На шахте Покровская из-за обвала породы погиб горняк, - полиция