С начала года на Донбассе убиты 98 мирных жителей, с начала "хлебного перемирия" - ни одного, - ОБСЕ

Об этом говорится в двухнедельном отчете миссии, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.

"СММ подтвердила информацию о 4 погибших и 13 раненых гражданских лицах. Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с 1 января 2019 года составляет 98 человек: 14 погибших и 84 раненых", - сказано в отчете.

В то же время, с момента вступления в силу заявления о подтверждении приверженности прекращению огня (21 июля) не было зафиксировано ни одной жертвы среди гражданского населения.

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Напоминаем, 17 июля Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 г. по киевскому времени.