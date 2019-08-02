Зеленский назначил Шмигаля новым главой Ивано-Франковской ОГА

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на UA:Карпати.

Зеленский представил Шмигаля во время рабочей поездки в Ивано-Франковск.

Обращаясь к аудитории, Шмигаль пообещал создать в регионе десятки тысяч рабочих мест. Кроме того, он сказал, что его первыми шагами станет решение вопросов дорог, экологии, стихийных свалок а главное - завершение децентрализации.

Денис Шмигаль - бывший директор Бурштынской ТЭС, входящей в корпорацию ДТЭК Рината Ахметова.

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Шмигалю 43 года. Он родился и получил образование во Львове. Кандидат экономических наук. В 2000-х годах занялся бизнесом, в 2009 возглавил департамент экономики Львовской ОГА.

После 2014 года работал заместителем областного управления Фискальной службы. Через несколько лет уволился и пошел вице-президентом компании "Львовхолод" - сети магазинов "Рукавичка".

По данным BBC News Україна, Владимир Зеленский рассматривал Дениса Шмигаля в качестве кандидата на должность руководителя Львовской области, однако тогда выбор президента остановился на кандидатуре Маркияна Мальского.

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