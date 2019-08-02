Рада в первый же день работы может принять решения о перезапуске Высшего совета правосудия и ВККСУ, - Рябошапка

Изменения в судебной системе являются одним из приоритетных заданий команды Владимира Зеленского. Об этом заявил в интервью заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

"Судьи не чувствуют страха. Они не боятся государства и людей. Дисциплинарная ответственность как институт сейчас просто не существует. Такие решения, которые, например, мы видели в Барышевском суде некоторых одесских, киевских судах, должны быть оценены, а судьи, соответственно, наказаны. Должна быть неотвратимость наказания для судей за неправомерные решения", - сказал Рябошапка.

Замглавы ОП считает, что судебная реформа 2016-019 годов не привела к кардинальным изменениям, которых сейчас нуждается судебная система.

"Да, была проведена реформа, но сегодня имеем такую ​​ситуацию, что с десяток "семей" контролируют судебную систему. Мафиозная система família осталась сегодня в судебной ветви власти. Реформа не привела к тому, что судьи самостоятельно управляют системой и беспрекословно подчиняются закону. Изменились лишь люди, которые контролируют судей", - сказал Рябошапка.

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"У нас есть быстрое решение этой проблемы, которое примут в первые дни работы парламента, возможно, даже в самый первый день. Оно касается перезагрузки органов, которые отвечают за отбор судей и привлечения их к дисциплинарной ответственности", - пояснил замглавы ОП.

Напомним, сегодня, 26 июля НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

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По данным следователей, глава Павел Вовк и некоторые судьи организовали схему создания искусственных препятствий в работе ВККС для избежания обязательного квалификационного оценивания.