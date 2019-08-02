"175 млн гривен есть?" - Зеленский предложил нардепу Иванчуку оплатить строительство дороги на Ивано-Франковщине. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, это произошло на совещании в Ивано-Франковской ОГА.

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"Я тут вижу господина Иванчука. Вы же стали депутатом, я слышал? Вы зря сюда пришли. Вы же здесь родились, вы же из Коломыи? 175 миллионов гривен есть?" - сказал Зеленский.

"Что вы к этому бюджету? Вы уже от него отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли. 175 миллионов, можете помочь? Просто такой мужской вопрос. У нас нет такого бюджета, чтобы построить сейчас все дороги, но мы хотим помочь людям. Вы мажоритарщик, вас переизбрали. Можете найти 175 миллионов, помочь им?" - спросил Зеленский.

Он добавил, что может назвать фамилии людей, с которыми знаком Иванчук и у которых такие деньги есть "на завтрак, на обед и на ужин".

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"Если вы меня обманете - я дам все ваши адреса и телефоны этого городка, они к вам придут. Не приедут, потому что дорог нет", - сказал он.

"Вопрос решили", - подытожил он и предложил новому губернатору Денису Шмигалю искать деньги на остальные дороги у других мажоритарщиков.

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Напомним, что Иванчук выиграл выборы как самовыдвиженец в депутаты Рады в округе №88 в Ивано-Франковской области.